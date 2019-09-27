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Telefonla konuşur gibi yapıp araçtan hırsızlık yaptı

Telefonla konuşur gibi yapıp araçtan hırsızlık yaptı Esenyurt'ta hırsızlık şüpheliler önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandıİSTANBUL - Esenyurt'ta araçlardan hırsızlık yapan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

27.09.2019 17:07
Telefonla konuşur gibi yapıp araçtan hırsızlık yaptı
Esenyurt'ta hırsızlık şüpheliler önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı
İSTANBUL - Esenyurt'ta araçlardan hırsızlık yapan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Dikkat çekmemek için telefonla konuşur gibi yaparak hırsızlık yapan şahıs, güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'na bağlı hırsızlık ekipleri, 'otodan hırsızlık' suçlarına karıştığı tespit edilen 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler 3 gün önce karıştıkları hırsızlık olayında da güvenlik kamerasına yansıdı. 2 şüpheli ekiplerin çalışmasıyla kıskıvrak yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Telefonla konuşur gibi yapıp hırsızlık yaptı
Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızlı şüphelinin bir kargo firmasına ait kamyona telefonla konuşur gibi yapıp yaklaşması. Etrafı bir süre gözetleyen şüphelinin araç içinde hırsızlık yaptıktan sonra kaçması yer alıyor.
Telefonla konuşur gibi yapıp araçtan hırsızlık yaptı

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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