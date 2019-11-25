Telefonla konuşurken başından vurularak öldürüldü

ANTALYA'da, servisçilik yapan Ali Laçin (41), bir eğlence merkezinin önünde telefonla konuştuğu sırada aralarında husumet bulunan Burak E. tarafından tabancayla başında vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çığlı mevkiinde meydana geldi. Ali Laçin, babasına ait 07 CPD 85 plakalı otomobille, daha önce personel servisçiliğini yaptığı eğlence merkezine geldi. Burada bir süre vakit geçiren Laçin, telefonunun çalması üzerine konuşmak için dışarı çıktı. Bu sırada eğlence merkezine 07 DDY 55 plakalı otomobille gelen Burak S., telefonla konuşan Ali Laçin'in başına tabancayla bir el ateş etti. Burak S. daha sonra araçta bekleyen arkadaşı Mustafa E. ile olay yerinden kaçtı.

Silah sesi üzerine eğlence merkezinden çıkanlar, Ali Laçin'i yerde kanlar içinde yatarken gördü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ali Laçin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin incelemesinden sonra Laçin'in cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayı haber alarak gelen Laçin'in yakınları gözyaşı döktü.

Polis, Burak S. ve Mustafa E.'yi bir süre sonra olay yerinden yaklaşık 10 kilometre uzakta kaçtıkları otomobilde yakaladı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için polis merkezine götürüldü. Şüphelilerden Burak S. ve Ali Laçin arasında daha önceden husumet bulunduğu kaydedildi.