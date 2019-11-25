Haberler » Güncel » Telefonla konuşurken başından vurularak öldürüldü (2) - Haber

Telefonla konuşurken başından vurularak öldürüldü (2)

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDIAntalya'da, servisçilik yapan Ali Laçin'i, bir eğlence merkezinin önünde tabancayla başından vurarak öldüren Burak Sarıoğlu, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

25.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:21Telefonla konuşurken başından vurularak öldürüldü (2)

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Antalya'da, servisçilik yapan Ali 'i, bir eğlence merkezinin önünde tabancayla başından vurarak öldüren Burak Sarıoğlu, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Sarıoğlu ile birlikte gözaltına alınan M.E. ise olayla ilgisi olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.Burak Sarıoğlu'nun emekli polis babasının 2 ay önce hayatını kaybettiği, Ali Laçin'i, polisler hakkında olumsuz konuştuğu için eğlence merkezi dışına çağırıp, babasının tabancasıyla öldürdüğü ortaya çıktı.



Laçin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:01 Hırvatistan'da eğitimcilerden protesto
18:00 ÜVEY KIZINI TACİZDEN YARGILANAN BABANIN HAPİS CEZASI 9 YIL 4 AYA DÜŞÜRÜLDÜ
18:00 "Bu üssün kapatılmasını talep edenler Katar'ın kötü gün dostu olduğunu bilmeyenlerdir"
18:00 Sosyal medya paylaşımı şüphelendirdi! Şişli'de öldürülen şahıs İran ajanı mıydı?
18:00 Galatasaray, Brugge maçı hazırlıklarını tamamladı
17:54 Elazığ'da jandarma ve polisin katılımıyla 'Kadına Şiddete Hayır' etkinliği
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:16 Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 18:01:55