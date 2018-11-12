Telefonla Vatandaşları Dolandıran 7 Kişi Tutuklandı

Denizli
'de telefonla yaşlı vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 7 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Acıpayam
, Bekilli
, Buldan
, Güney, Honaz
ve Sarayköy
'de bazı kişilerin telefonla yaşlı vatandaşları arayıp kendilerini asker ve polis olarak tanıttıkları ve para istedikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, telefonla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların 5 ayrı telefonla dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sarayköy,Denizli
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:41