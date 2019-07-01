01.07.2019 09:31
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Telefonlar havadan şarj olacak

Telefonlar havadan şarj olacak

AKILLI telefonların şarj ömrünün kısa olması kullanıcıların rahatsız olduğu konuların başında geliyor.

AKILLI telefonların şarj ömrünün kısa olması kullanıcıların rahatsız olduğu konuların başında geliyor. Teknoloji markaları da yıllardır yeni Nesil batarya teknolojileri üzerinde çalışıyor. Son olarak kablosuz şarj özelliği ile telefon şarj etme konusunda yeni bir dönem başlamıştı. Abd merkezli Ossia şirketi ise, kablosuz şarjı daha ileri bir boyuta taşıyarak 'havadan' şarj teknolojisini geliştirdi.

ABD Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) tarafından onay verilen yeni şarj teknolojisi, kablosuz şarj formatından farklı olarak herhangi bir pede veya aksesuara ihtiyaç duyulmaksızın cihazın olduğu yerde şarj olabilmesine imkan sağlıyor. Fiziksel ped yerine Radyo dalgalarından enerjisini alan yeni batarya teknolojisi, 'havadan' şarjı mümkün kılıyor.  Wi-Fi ağları tarafından kullanılan 2.4 GHz radyo frekansları yoluyla güç sağlayan yeni şarj teknolojisi ile telefonlar başta olmak üzere pek çok elektronik cihaz herhangi bir şarj noktasına temas etmeden, hatta kullanıcının cebindeyken bile şarj olabiliyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
radyo , ABD , nesil , telefon , Güncel

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