Telefonları Yarış Oyunları İçin Nasıl Direksiyon Yaparsınız?

Kaynak: WebTekno

Sürüş ve yarış oyunları neredeyse herkesin hayatında en az bir kez deneme şansı bulduğu, oldukça keyifli ve gerçekçi oyunlar olarak akıllarda yer edinir. Bu oyunları oynama deneyimini en üst düzeye taşıyan şeylerden birisi de direksiyon setleridir. Bu setlerin ya fiyatları çok yüksek oluyor ya da her yere taşınamıyorlar.Çoğu zaman oyuncular yön tuşlarıyla oyunlarda araç sürmek zorunda kalıyorlar. Biz de bu yazımızda sizler için jiroskopu olan Android veya iOS hiç fark etmeksizin herhangi bir cihazla direksiyon keyfini nasıl yaşayabileceğinizi anlatacağız.1. Şarjlar dolu, Wi- Fi hazır olsun:Bilgisayarınızın ve cihazınızın pil düzeyinin yüksek olmasına dikkat edin. Her iki cihazı da aynı Wi- Fi yönlendiricisine (modeme) bağlayın. Bilgisayarınıza buradan , mobil cihazınıza ise aşağıdaki bağlantılardan size uygun (iOS veya Android) olandan Monect PC Remote uygulamasını indirin ve kurulumlarını gerçekleştirin.2. Bağlantıyı sağlayın:Hem bilgisayarınızdaki hem de mobil cihazınızdaki PC Remote uygulamasını açın. Mobil cihazınızda "Connect" butonuna bastıktan sonra açılan ekranda karşınıza bilgisayarınızın adı çıkacaktır. Üstüne tıklayın ve bağlantıyı gerçekleştirin.Bilgisayarınız gözükmezse:Burada sizi uyarmalıyız ki bazı modemler, kendisine bağlanan cihazların kendi aralarında iletişim kurmasını engelleyebilir. Böyle bir durumda cihazlar birbirini göremez ve bağlantı gerçekleştirilemez. Cihazların birbirini görmemesi durumunda modeminizin ayarlarını değiştirmeyi deneyebilir veya bilgisayarınızın "mobil etkin nokta"sını açarak, cihazınızı buraya bağlayabilirsiniz. Cihazlar arasındaki bağlantıyı sorunsuz olarak bu yoldan gerçekleştirebilirsiniz.Mobil cihazınızda uygulama içerisinde alt tarafta "Layouts" isimli bir pencere göreceksiniz. Bu sekmeye tıklayın ve ardından sol üste köşede yer alan "Race" yazılı direksiyon sembolüne tıklayın. Cihazınızı sağa ve sola döndürdüğünüzde direksiyonun da dönmesini istiyorsanız ortada bulunan "G-Sensor" butonunu etkinleştirin.3. Oyunda kullanım:Bağlantıyı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiniz ve direksiyonu aktif hâle getirdiniz. Yarış ya da simülatör oyununuzu açtıktan sonra direksiyonun çalışıp çalışmadığını deneyin. Eğer çalışmıyorsa, oyunun ayarlarından joystick olarak cihazınızı tanıtın.Mobil cihazınızın ekranının sağ kısmında bulunan Throttle Up ve Throttle Down tuşlarıyla aracınızı hızlandırabilir ve yavaşlatabilirsiniz. Aynı zamanda solda konumlandırılmış; X, Y, B, A butonlarına istediğiniz fonksiyonları (silecek, sinyal, vites, selektör vb.) ekleyerek daha da keyifli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.Android veya iOS hiç fark etmeksizin mobil cihazınızı araç sürüş oyunlarında direksiyon olarak bu yöntemle dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.