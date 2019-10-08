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Telefonu açan polis acı haberi verdi

Antalya'da devrilen paketleme makinesinin altında kalan nakliyeci yaşamını yitirdi.

08.10.2019 16:34Telefonu açan polis acı haberi verdi
Antalya'da devrilen paketleme makinesinin altında kalan nakliyeci yaşamını yitirdi.
Nakliyatçılık yapan Ali Göçer (55), Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki iş yerinden forklift ve iki işçiyle dışarıya çıkartmaya çalıştığı paketleme makinesi devrilince altında kaldı.
Diğer işçilerin çabasıyla makinenin altından çıkarılan Göçer'in, hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Göçer'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Göçer'in çalan cep telefonunu açan polis memuru, kalabalıktan uzaklaşarak yaptığı görüşmede acı haberi oğlu Alper Göçer'e vermekte zorlandı.
Acı haberi polis memurundan alarak hemen olay yerine gelen Göçer ve yakınları, gözyaşı döktü.

Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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