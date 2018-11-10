Telefonu İçin Öldürülen Suriyeli Kızın Cinayet Zanlıları Yakalandı

Telefonu için öldürülen Suriyeli kızın cinayet zanlıları yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep
'te yaşayan Suriyeli 19 yaşındaki G.A.S. isimli genç kızı bıçaklayarak öldürerek, A.G isimli arkadaşını da ağır bir şekilde yaraladığı ileri sürülen 2 gaspçı polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gaziantep'in Şahinbey
ilçesi Yeditepe
mahallesinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki G.A.S. isimli Suriyeli genç kız ve 16 yaşındaki arkadaşı A.G. isimli arkadaşına bıçakla saldırarak, telefonunu almaya çalıştığı ileri sürülen 2 kişi, olay yerinden elektrikli bisikletle kaçarak, kayıplara karışmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın fail-faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda şahısların 17 yaşındaki M.B.T. ile 15 yaşındaki A.S. isimli şahıslar olduğu belirledi. Polislerin düzenlediği operasyonla şahıslar gözaltına alınırken, şahısların olay sonrasında olay yerinden uzaklaşırken kullandıkları elektrikli bisiklet ve bir adet bıçak ele geçirildi. Ekipler M.B.T isimli şahsınikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet demir çekiç buldu.Şahısların, sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:53