Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Telefonuna bakarken raylara düşen kadın ölümden kıl payı kurtuldu

Rusya'da metro istasyonunda telefonuna bakarken dengesini kaybedip raylara düşen kadın, istasyonda bulunanların metroyu durdurması ile ölümden son anda kurtuldu.

06.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:36
Rusya'da metro istasyonunda telefonuna bakarken dengesini kaybedip raylara düşen kadın, istasyonda bulunanların metroyu durdurması ile ölümden son anda kurtuldu.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Petrovsko-Razumovskaya metro istasyonunda bir kadın telefonuna bakarken önündeki platformdaki boşluğu görmedi. Metronun gelip gelmediğine bakmak için kafasını uzatan kadın bir anda rayların üzerine düştü. Rayların üzerine düşen kadını fark eden yolcular, yaklaşan metronun vatmanına elleriyle işaretler yaparak durmasını sağladı. Vatman, istasyonda bir sorun olduğunu anlayınca yavaşlayarak kadına metreler kala durabildi. Rayların üzerine düşen kadın ise rayların kenarına eğilerek ezilmekten kurtulmaya çalıştı. Raylara düşen kadın diğer yolcuların dikkati metro vatmanının da durumu fark etmesi ile ölümden kıl payı kurtuldu. Yaşanan olayla ilgili polisler güvenlik kameralarını incelerken kadın yolcunun ifadesi alındı.
(Erhan Altıparmak/İHA) Telefonuna bakarken raylara düşen kadın ölümden kıl payı kurtuldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

Haberin Videosu :

Telefonuna bakarken raylara düşen kadın ölümden kıl payı kurtuldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Telefonuna bakarken raylara düşen kadın ölümden kıl payı kurtuldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haberler
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:24: Muğla'yı komşu illere bağlayan ara yollarda denetimler arttı - Haber 17:24: İdarecilere saldıran sağlık çalışanı ve eşine gözaltı - Haber 17:24: Sakarya'da korona virüse tedbirler kapsamında yaylalar vatandaşlara kapatıldı - Haber 17:24: Karantinadaki mühendise sürpriz yaş günü kutlaması - Haber 17:24: Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turistik mekanlara ziyaretçi akını oldu - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi 16:41: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 16:39: Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 16:29: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haber 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber