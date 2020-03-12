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Telefonunu düşürünce kaza yaptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kamyonet sürücüsü telefonunu araç içerisinde düşürdü.

12.03.2020 18:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:05
Telefonunu düşürünce kaza yaptı
Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde bir kamyonet sürücüsü telefonunu araç içerisinde düşürdü. Telefonunu bulmaya çalışırken park halindeki başka bir kamyonete çarptı.

Kaza saat 11.00 sıralarında İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 BAL 46 plakalı kamyonet tipi aracıyla seyir halinde olan sürücü, telefonunu aracın içerisinde düşürdü. Telefonunu aramaya başlayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halinde başka bir kamyonete çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken kamyonet kullanılamaz hale geldi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Aydın, 3. Sayfa

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