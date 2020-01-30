Telefonunuz kanser riski taşıyor

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Göz kanseri nedir?

Göz çevresinde yer alan dokularda, göz içinde, göz kapağında, retinada kötü huylu tümörlerin yarattığı sağlık problemi göz kanseri olarak adlandırılır. Daha çok göze rengini veren ve gözü besleyen hücrelerde rastlanılan göz kanseri, çevre dokularda da meydana gelebilir. Her ne kadar gözde oluşan tümörlerin %90'ı iyi huylu olsa da çeşitli nedenlere bağlı olarak önemli bir risk oluşturabilirler.

Göz kanserinin 5 farklı türü vardır;

Melanom,

Göz içi lenfoması,

Çocuklarda görülen retinablastom,

Hemanjiyoma göz kapağı melanomu,

Gözyaşı bezi tümörü.

Göz kanserinin belirtileri

Göz kanserinin birçok belirtisi olabilir. Ancak kişi bazı önemli bulguları kendinde gözlemlediğinde mutlaka bir göz doktoruna başvurmalıdır. Bunlar;

Bulanık görme,

Görme kaybı,

Işığa karşı aşırı hassasiyet hissetme,

Gözlerde meydana gelen kızarıklık,

Gözlerde şişme,

Göz kapaklarında hassasiyet,

Gözün etrafında iltihaplanma,

Gözün renkli kısmında meydana gelen koyu renklenmeler.

Göz kanseri sinsice ilerliyor!

Göz sağlığı ile ilgili yeteri kadar farkındalığa sahip olmadığımız için çoğu zaman doktor muayenesini önemsemiyoruz. Kendimizde gözlemlediğimiz belirtileri dikkate almıyor ve sorun yaratabileceğini düşünmüyoruz. Ancak göz kanseri oldukça sinsi ilerleyen bir hastalıktır ve uzun süre muayene edilmediğinde fark edilmeyebilir. Bunun önüne geçebilmenin en kolay yolu ise düzenli göz muayenesi yaptırmak ve kendimizde gözlemlediğimiz belirtileri dikkate almaktır.

Ortaya çıkmasındaki en önemli neden; Radyasyon

Göz kanserine sebep olan birçok farklı sebep vardır. Ancak göz kanserinin ortaya çıkmasındaki en büyük etken sıklıkla maruz kaldığımız radyasyondur. Bilgisayar , telefon, televizyon kullanımının artmasıyla birlikte radyasyona bağlı sağlık sorunları da artış gösteriyor. Bu sağlık sorunlarının başında gelen göz kanseri, gün içinde sıklıkla maruz kalınan radyasyon sebebiyle daha fazla rastlanmasına sebep oluyor. Bunun yanı sıra;

Çok yüksek oranda radyasyona maruz kalma,

Sigara ve alkol tüketimi,

Genetik miras ve yatkınlık,

Ultraviyole ışınları sebebiyle göz çevresindeki hücrelerin zarar görmesi de göz kanserinin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Göz kanseri nasıl anlaşılır?

Göz kanserinin doğru bir şekilde teşhis edilmesi için göz doktorunun detaylı bir muayene yaptırması gerekir. Muayene sırasında göz kapağı, gözün önü ve arkası ayrıntılı olarak incelenir. Bu aşamada doktor MR, ultrason isteyebilir.

Göz kanserinin tedavisi nasıl olur?

Göz kanseri ile ilgili bir tedavi planı çıkarılırken hastanın yaşı, genel sağlık durumu, hastalığın boyutu ve evresi belirleyici bir rol üstlenir. Eğer hastalık ilk aşamada ise genel olarak tercih edilen yöntem lazer tedavisidir. Lazer tedavisinin yeterli gelmeyeceği durumlarda hastaya daha çok proton tedavisi uygulanır. İlerlemiş vakalarda ise radyoterapi ve kemoterapi tedavisi uygulanabilir.