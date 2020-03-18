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Telekom operatörlerinden ortak açıklama: Vatandaşlarımızın yayındayız

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, "Türkiye'nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapımız ve dijital servislerimizle vatandaşlarımızın yanındayız." açıklamasında bulundu.

18.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:46
Telekom operatörlerinden ortak açıklama: Vatandaşlarımızın yayındayız
Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, " Türkiye'nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapımız ve dijital servislerimizle vatandaşlarımızın yanındayız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

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