Teleperformance, 2019 ilk yarı büyüme rakamlarını açıkladı

Şirket, 2019'un ilk altı ayında 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 10,4 artış ile 2,564 milyon avro ciro elde etti. Şirketin 2019 ilk yarı FAVÖK oranı ise 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 56,7 artarak yaklaşık 505 milyon avroya ulaştı. Teleperformance'ın net kârı, yüzde 18'lik bir artışla 145 milyon avro olarak gerçekleşti.

Yılın ilk üç ayındaki dinamik büyümenin ikinci çeyrekte hız kazandığını söyleyen Teleperformance Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Global CEO'su Daniel Julien, "Sağlıklı öngörülerimiz ışığında belirlediğimiz genişleme stratejimiz ve hizmetlerimizi yaygınlaştırmaya dönük çalışmalarımız, 2019'un ilk yarısında bize bu başarıyı getirdi. Özellikle Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika (CEMEA), İbero-Latam ve Kuzey Amerika bölgelerinde yüksek ciro oranları elde ettik. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçları doğrultusunda sunduğumuz dijital dönüşümde öncü hizmetler ise, dünya çapında bizi farklılaştıran unsur oldu," dedi.

TÜRKİYE CEMEA'DA EN YÜKSEK CİRO ELDE EDEN BEŞ ÜLKEDEN BİRİ

2019'un ilk yarısında Teleperformance Group olarak bölgesel bazda da güçlü bir performans ortaya koyduklarını söyleyen Teleperformance Türkiye CFO'su Emre Gül, "Türkiye'nin de dahil olduğu CEMEA Bölgesi, 2019'un ilk yarısında yüzde 14,5'lik bir ciro artışı ve 519 milyon avroya ulaşan ciroyla Teleperformance'ın en fazla büyüme kaydettiği yerlerden bir oldu" dedi.

Bu başarıyı, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve bölge bazında liderliği elinde bulunduran çok uluslu şirketlerin Telepeformance'ı tercih etmesine bağlayan Gül, bölgesel büyüme verileriyle ilgili şunları söyledi: "Lider müşterilerimiz ve uzman ekiplerimiz sayesinde CEMEA'da oldukça yüksek bir satış performansı gerçekleştirdik. Özellikle internet, online eğlence, internet perakendeciliği ve kamu hizmetleri alanlarında başarı elde ettik. Otomotiv, ulaşım ve lojistik pazarlarında da somut kazanımlar kaydettik.

Ülke bazında yapılan değerlendirmede ise Teleperformance Türkiye, 2019'un ilk yarısındaki ciro performansıyla, bölgesel bazda büyümeye en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri oldu."

"2019 HEDEFLERİNİ BÜYÜTÜYORUZ"

Teleperformance Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Global CEO'su Daniel Julien, 2019'a dair umutlu olduklarını dile getirerek şunları söyledi: "Nakit akışı hareketlerimizde görülen yüzde 10,3'lük sağlıklı bir artışla birlikte tüm bu verileri değerlendirdik. Dolayısıyla 2019 için tayin ettiğimiz hedefleri aşabileceğimizi öngörüyoruz. Teleperformance Group olarak 2019 sonunda en az yüzde 8,5'lik bir ciro artışı bekliyoruz. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) oranlarında da 20 bps artış öngörüyoruz.

2019 boyunca inovasyon ve dijitalleşmeyi ana odağımıza alırken etkileşim ile insani dokunuş arasındaki bağı da güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu sayede, dünya çapındaki 350 çağrı merkezinde görev yapan 300 bin kişilik profesyonel kadromuzla müşterilerimize ve paydaşlarımıza olan bağlılığımızı ve sorumluluğumuzu geleceğe taşımaya devam edeceğiz."