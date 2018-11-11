Televizyon Hırsızı Kamerada

11 Kasım 2018 Pazar 12:50



11 Kasım 2018 Pazar 12:50

Çatalca'da bir iş yerinden televizyon ve bilgisayar çalan hırsız kameralara yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden televizyon ve bilgisayar çalınması ile ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, hırsızlığı G.K. (23) isimli zanlının gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis ekipleri G.K.'yi 28 Ekim günü gözaltına aldı. Zanlının daha önce de Başakşehir'de bir otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Zanlının Çatalca'da gerçekleştirdiği hırsızlık, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL