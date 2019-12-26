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Televizyon hırsızları yakalandı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, 4 evden televizyon ve iş aleti çalan 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

26.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:29 Televizyon hırsızları yakalandı

SAKARYA'nın ilçesinde, 4 evden televizyon ve iş aleti çalan 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Serdivan'da 4 evden televizyon çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, hırsızlık yapılan evlerin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis yaptığı incelemede, şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan A.K.(23), B.H.(19) ve V.Ç. (26) olduğunu belirledi. 3 şüpheli, yapılan araştırmaların ardından Adapazarı'nda düzenlenen operasyonla, aynı araç içinde yakalanıp gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 televizyon ve motorlu testere ele geçirildi. Şüphelilerden A.K.'nin yapılan kimlik kontrolünde cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, 3 kişi adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü, Serdivan, Güncel

Kaynak: DHA

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