Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Televizyon izleyicilerinin desteğiyle kurulan aşevi ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu

Sunucu ve yapımcı Müge Anlı'nın canlı yayında izleyicilerinden istediği destek sonucu toplanan bağışlarla Gaziantep'te yapılan Müge Anlı ve Dostları Kızılay Aşevi, koronavirüsle mücadele sürecinde hizmete girerek ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu.

11.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:36
Sunucu ve yapımcı Müge Anlı'nın canlı yayında izleyicilerinden istediği destek sonucu toplanan bağışlarla Gaziantep 'te yapılan Müge Anlı ve Dostları Kızılay Aşevi, koronavirüsle mücadele sürecinde hizmete girerek ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu.
Şehitkamil Belediyesince Onat Kutlar Mahallesi'nde tahsis edilen binada Türk Kızılay tarafından oluşturulan aşevi, bu hafta hizmet vermeye başladı.
Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile beraber çalışma yürüten Türk Kızılay, günlük 600 kişilik yemek üretimi gerçekleştiriyor.
Sabahın erken saatlerinde aşevinde çalışmalara başlayan ekipler, hijyen kurallarına uyarak özenle hazırladıkları 3 çeşit yemeği sefer taslarına koyarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlı ve hastalar öncelikli olarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürüyor.
Koronavirüs sonrası üretim kapasitesi artacak
Türk Kızılay Gaziantep Şubesi Başkanı Nihat Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müge Anlı'nın başlattığı kampanyayla toplanan bağışlarla ilk adımları atılan sürecin kritik bir dönemde tamamlandığını söyledi.
Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfının da katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine umut olduklarını ifade eden Yıldırım, aşevinin günlük 10 bin kişilik yemek çıkarabilme kapasitesinin bulunduğunu belirtti.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle toplu çalışmanın engellendiğini hatırlatan Yıldırım, bu nedenle şu an için daha az sayıda personelle çalışmak durumunda olduklarını dile getirdi.
Yıldırım, aşevi hizmete girer girmez tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtıma başladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Evlerinde yalnız kalan yaşlı, muhtaç ve yemek yapamayan 600 kişiye yemek dağıtıyoruz. Aracımızla vatandaşlarımızın evlerine giderek yemekleri teslim ediyoruz. Koronavirüsün bitmesinin ardından en kısa sürede 3-4 bin kişilik yemek çıkartacağız. Gaziantep Valiliği ile iş birliğinde 3 ayrı noktada yemek dağıtımı devam edecek."
Yıldırım, her şeyin normale dönmesiyle de süreç içinde üretimin 10 bin kişilik seviyeye çıkartılacağını kaydederek, "Aşevimizin sürekliliğinin sağlanabilmesi için ulusal ve yerel bağışçılarımıza ihtiyacımız var. Desteklerinden dolayı Müge Anlı, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ederiz." dedi. Televizyon izleyicilerinin desteğiyle kurulan aşevi ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Gaziantep, Müge Anlı, Kızılay, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ekmeği 5 TL’ye satan fırıncıya inat insanlığın ölmediğini gösterdi Haberler
Ekmeği 5 TL'ye satan fırıncıya inat insanlığın ölmediğini gösterdi
Haberler ›› Güncel ››Televizyon izleyicilerinin desteğiyle kurulan aşevi ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:20: Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı helikopterle denetlendi - Haber 14:20: Henüz koronavirüs vakası bildirilmeyen Tacikistan'da karantinada tutulan bir kişi öldü - Haber 14:20: Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü - Haber 14:19: Gölbaşı'nda cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber 14:18: Burdur'da karantinadaki 15 kişi evlerine gönderildi - Haber 14:01: Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi - Haber 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler