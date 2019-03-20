Televizyon Kanalında Canlı Yayında Deprem

Kaynak: İHA

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen ve kent genelinde hissedilen 5.5 büyüklüğündeki deprem, özel bir televizyon kanalında canlı yayında kameralara yansıdı. Deprem anında program sunan spiker ve konuğu soğukkanlı bir şekilde izleyicileri sakin olmaları konusunda uyardı. Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve kent genelinde hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depreme spiker ve konuğu Denizli'de uydu üzerinden yayın yapan DEHA isimli televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan programda yakalandı. Serhat Delikara'nın hazırlayıp sunduğu ve canlı olarak yayınlanan 'Yazıyor Yazıyor' isimli programın bugünkü konuğu Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk oldu. Programın başlamasından 4 dakika sonra Öztürk organ bağışının önemini anlatırken, sarsıntı olmaya başladı. Ancak yayından çıkmayan kanal çalışanları deprem anını canlı olarak vermeye devam etti. Bu sırada Delikara ise 'deprem oluyor sevgili seyirciler, çok ciddi bir deprem oluyor. Ama hayata devam ediyor yapacak bir şey yok canlı yayında depreme yakalandık" diyerek izleyicileri sakin olması konusunda telkin etti. Öztürk ise depremin şiddetli olduğunu kaydedip ardından masada duran bardaktan su içerek korkusunu atmaya çalıştı.TEKSTİL ÇALIŞANLARI DEPREMDE MALZEMELERİ BIRAKIP KAÇTIDeprem anında bir tekstil atölyesinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise iş yeri çalışanları ellerinde kumalar ile çalışırken bir anda sarsıntı olmaya başlıyor. İşçiler oturdukları yerlerden kalkıp ellerinde iş yaptıkları malzemeleri bırakarak kaçmaya başlıyor.(Osman Başpınar - Gökten Ceylan/İHA)