Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Televizyon kanalının korona virüs yayınına inceleme

Korona virüs salgınına ilişkin yanlış bilgi paylaşımı yapan bir televizyon kanalının söz konusu yayınıyla ilgili inceleme başlatıldı.

03.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:23
Televizyon kanalının korona virüs yayınına inceleme
Korona virüs salgınına ilişkin yanlış bilgi paylaşımı yapan bir televizyon kanalının söz konusu yayınıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüs salgınına ilişkin yayın yapan bir televizyon kanalının söz konusu yayını hakkında "yanlış bilgi paylaşımı" gerekçesiyle inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, bu süreçte yanlış bilgiler vererek toplumu paniğe sürüklememek gerektiğine işaret etti. Televizyonların yöneticileriyle dün yaptıkları korona virüs gündemli toplantı devam ederken bir televizyon kanalında fahiş bir hata yapıldığını belirten Şahin, "Dünya salgın hastalığın pençesindeyken ve ülkemiz virüse karşı yoğun bir savaş sergilerken yanlış bilgiler vererek zaten endişeli olan toplumumuzun stres baskısını artırmak kabul edilemez bir hatadır. Yeri gelmişken tekraren ifade etmem gerekir ki, evde kal çağrılarına uyarak evlerinde gelişmeleri yakinen takip eden vatandaşlarımıza doğru bilgiler ulaştırmak zorundayız. Haber metinlerimizden, ekranlara getirdiğimiz alt yazılardan, haber kliplerinde kullanılan ses efektleri dahil her yapım unsurundan yayıncılarımız sorumludur. Özellikle çocukların ruhsal gelişimi göz önünde bulundurularak salgının ciddiyetine vurgu yapılırken toplumda korku ve paniğe sebep olması muhtemel ses, görüntü, efekt ve yanlış ifadelerden kaçınılması gerekmektedir. Bu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır. Ama bir kanalda yapılan bu bariz hata, samimi bir atmosferde gerçekleştirdiğimiz ve olumlu sonuçları olan toplantımızı gölgeleyemez. Salgınla mücadelede yayıncılarla olan iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inancım tamdır" dedi. - ANKARA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Haberler
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ’kampanya’ cevabı: İBB devletin ta kendisidir Haberler
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi Haberler
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Haberler
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
İspanya’da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

14:24: 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü, avukat 'kasten öldürme'ye dikkat çekti - Haber 14:24: Lise öğrencilerinden 'Evde kal' klibi - Haber 14:24: Başkan Türkyılmaz, öğrencilerle apart işletmecilerini buluşturdu - Haber 14:24: Endonezya'da "bir günde en fazla Kovid-19 vaka artışı" görüldü - Haber 14:23: Bayrampaşa'da "makas" iddiası: Bariyeri parçalayıp 5 metre yükseklikten uçtu - Haber 14:07: Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak - Ekonomi 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede - Haber