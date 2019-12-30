Televizyon kanallarının 2020 yılbaşı programları belli oldu! İşte yılbaşı programları ve kanalların 31 Aralık yayın akışı!

Yılbaşı eğlencesini aile ve arkadaşları ile evinde geçirenlerin tercihi olan yılbaşı programları, bu yıl da eğlencenin adresi olacak. Televizyon kanallarının yılbaşına özel hazırladığı programlar ile izleyiciler keyifli anlar yaşayacak. İşte 2020 yılbaşı programları…

TV 8 31 ARALIK SALI 20.00

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

SHOW TV 31 ARALIK SALI 20.00

Güldür Güldür Show

Güldür Güldür Show

KANAL D 31 ARALIK SALI 20.00

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel

ATV 31 ARALIK SALI 20.00

Kim Milyoner Olmak İster?/ Yılbaşı Özel

FOX TV 31 ARALIK SALI 20.00

Yaparsın Aşkım

TRT 1 31 ARALIK SALI 21.00

Kalk Gidelim