Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Televizyon patladı, ev alev alev yandı

Televizyon patladı, ev alev alev yandı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir apartmanın 3. katında televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı.

16.04.2020 23:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:11
Televizyon patladı, ev alev alev yandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir apartmanın 3. katında televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı. Alev alev yanan ev çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, ilçenin en büyük kırsal yerleşim yeri olan Sağlamtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Cambaz'a ait 3. kattaki evde televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alev alev yanan ev, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sayesinde diğer binalara sıçramadan söndürüldü.
Süleyman Cambaz'a ait yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Kısa sürede olay yerine giden Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve Sağlamtaş Mahallesi Muhtarı Ramazan Ersoy, ev sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, "Can kaybının olmayışı bizim için sevindirici. Malkara Belediyesi olarak halkımızın yanındayız" dedi. Televizyon patladı, ev alev alev yandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Malkara, TV, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Kalın, ’Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Bilim insanları araştırdı! Korona sadece akciğere değil, 4 organa daha zarar veriyor Haberler
Bilim insanları araştırdı! Korona sadece akciğere değil, 4 organa daha zarar veriyor
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki’nin küvet pozuna beğeni yağdı Haberler
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Koronadan 12 kişinin öldüğü ülkede, 18 kişi önlemleri ihlal ettikleri için katledildi Haberler
Koronadan 12 kişinin öldüğü ülkede, 18 kişi önlemleri ihlal ettikleri için katledildi
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Diagne: En büyük hayalim Mekke’ye gitmek Haberler
Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
Haberler ›› 3. Sayfa ››Televizyon patladı, ev alev alev yandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:19: Adıyaman'da komşular arasında taşlı sopalı inek kavgası: 9 yaralı - Haberler 00:18: 16 Nisan 2020 Haberleri - Haberler 00:13: Otomobil emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarptı: 1 ağır yaralı - Haberler 00:10: Rum tarafında KKTC'ye gönderilen ilaçlar krize neden oldu - Haberler 00:01: Irak'tan getirilen 239 işçi Nevşehir'de karantinaya alındı - Haberler 23:23: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı - Haberler 21:52: Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi 08:51: Koronavirüs salgınından sonra yapılan ankete göre, Erdoğan'a destek son 2 ayda artış gösterdi