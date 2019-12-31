Haberler » Güncel » Televizyon patladı evde yangın çıktı-2 - Haber

Televizyon patladı evde yangın çıktı-2

Televizyon patladı evde yangın çıktıADANA'nın Yüreğir ilçesinde, televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

31.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:45
Televizyon patladı evde yangın çıktı
ADANA'nın ilçesinde, televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ahmet Can Yüzgeç dün sabah birlikte yaşadığı anne ve anneannesiyle mutfakta kahvaltı yapmak istedi. Ancak aynı anda oturma odasında patlama meydana geldi. Koşarak odaya gelen Yüzgeç, televizyonun ve çevresindeki eşyaların yandığını görünce annesi ile anneannesini evden çıkardı.
Yüzgeç'in yardımına koşan komşuları, hem alevlere müdahale etti hem de itfaiyeye verdi.
Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ahmet Can Yüzgeç ise yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi.
Yangının tüplü televizyonun patlaması sonucu meydana geldiği kaydedildi.
Televizyon patladı evde yangın çıktı-2

Yüreğir, İtfaiye, TV, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:54   AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Haber
15:53   Işık ihlali yapan sürücü, otobüse ve yayaya çarptı - Haber
15:53   Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Haber
15:53   Sağlık Bakanı Fahrettin Koca soruları yanıtladı - Haber
15:53   Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti (3) - Haber
14:55   Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Haber
14:02   Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
31.12.2019 15:54:09