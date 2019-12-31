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Televizyon patladı, yangın çıktı

Adana'da televizyon tüpünün patlaması sonucu bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

31.12.2019 09:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:05 Televizyon patladı, yangın çıktı
'da televizyon tüpünün patlaması sonucu bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Can Yüzgeç, sabah kalkıp kahvaltı yapmak için hazırlığa başladı. Bu sırada oturma odasından patlama sesi geldi. Odaya gittiğinde yangın çıktığını gören Yüzgeç, annesi ve ninesini dışarı çıkardı. Komşuları bir taraftan yangın söndürme tüpü getirerek alevlere müdahale ederken, bir taraftan da itfaiye ekiplerine verildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale edip söndürdü.
Bu arada Ahmet Can Yüzgeç, yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi.
Yangının televizyonun tüpünün patlaması sonucu çıktığı ortaya çıktı. Televizyon kullanılamaz hale gelirken, odadaki diğer eşyalar da zarar gördü.
Yüzgeç, diğer odada kahvaltı hazırlığı yaparken patlama sesi geldiğini, gidip baktığında yangın çıktığını gördüğünü, komşularının ve itfaiyenin sayesinde söndürüldüğünü, yangının televizyon patlaması sonucu çıktığını anlattı.
Evde yaşayan Sevim Örgen de kahvaltı yaparken televizyonun patladığını ve yangının çıktığını, çok korktuklarını söyledi.
(İHA)

Adana, TV, Güncel

Kaynak: İHA

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