İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, dün akşam Habertürk'te katıldığı Türkiye'nin Nabzı programında, " PKK'ya, FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının Türkiye üzerine İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı, konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu?" sorusuna verdiği cevap, kesilerek sosyal medyada paylaşıldı.

VİDEONUN TAMAMINI İZLETMEK İSTEDİ

CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu, ziyaret ettiği fırında bahsi geçen videoyu kastederek "Sizin zihniyetinizi biliyoruz, dinlemek istemiyorum" diyen seçmeni, "İftira atıyorsun, dinlemiyorsun bile tamamını izle." diyerek söz konusu videonun tamamını izletmeye çalıştı.

TWİTTER ÜZERİNDEN DE PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, katıldığı programdaki konuşmalarının tamamını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladı. İmamoğlu'nun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Mübarek Ramazan ayında yeni iftiralar ve kumpaslarla bana kara çalmaya çalışıyorlar. Montajlanan konuşmamın tamamını yayınlıyorum. İftiracıları da vicdanlara ve Allah'a havale ediyorum." dedi.