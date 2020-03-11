Televizyon, projeksiyon cihazı ve motosiklet çalan şahıslar yakalandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan dernekten televizyon, projeksiyon cihazı ve dükkan önünden motosiklet çalan şahıslar gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan dernekten televizyon, projeksiyon cihazı ve dükkan önünden motosiklet çalan şahıslar gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde, gece geç saatlerde kimliği belirsiz iki kişinin bir dernekten 2 adet televizyon ve 1 adet projeksiyon cihazının çaldığını ihbarını alan Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olayının gerçekleştirdiği yerin çevresinde incelemelerde bulundu. Çevrede şüpheli şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerden E.Ş., isimli şahıs mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Diğer şüphelinin de yakalanması için harekete geçen, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri yürüttükleri teknik çalışmalar ve güvenlik kameraları incelemesi sonucu diğer şüphelinin hırsızlık suçlardan kaydı olan Ş.Ö., isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler Adapazarı ilçesinde bir eve gerçekleştirdikleri operasyonla Ş.Ö'yü yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla alakalı yakalanan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularında, E. Ş'nin 'Uyuşturucu suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Ş. Ö'nün ise daha önce bir dükkan önünden motosikleti çalan şüpheli olduğu tespit edildi. Olayla alakalı her iki şahısta Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - SAKARYA
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde, gece geç saatlerde kimliği belirsiz iki kişinin bir dernekten 2 adet televizyon ve 1 adet projeksiyon cihazının çaldığını ihbarını alan Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olayının gerçekleştirdiği yerin çevresinde incelemelerde bulundu. Çevrede şüpheli şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerden E.Ş., isimli şahıs mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Diğer şüphelinin de yakalanması için harekete geçen, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri yürüttükleri teknik çalışmalar ve güvenlik kameraları incelemesi sonucu diğer şüphelinin hırsızlık suçlardan kaydı olan Ş.Ö., isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler Adapazarı ilçesinde bir eve gerçekleştirdikleri operasyonla Ş.Ö'yü yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla alakalı yakalanan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularında, E. Ş'nin 'Uyuşturucu suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Ş. Ö'nün ise daha önce bir dükkan önünden motosikleti çalan şüpheli olduğu tespit edildi. Olayla alakalı her iki şahısta Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
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