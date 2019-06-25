25.06.2019 23:46
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Televizyon yıldızı Khole Kardashian'ın eski enişte önünde soyunması gündem oldu!

Kardashian ve Jenner ailelerinin yıllardır devam eden şovu Keeping Up with the Kardashians'ın yeni sezon bölümleri ilginç görüntülere sahne oldu. Son olarak Khloe Kardashian, eski eniştesi Scott Disick ile program yaparken onun önünde soyundu.

Keeping Up with the Kardashians programı uzun süredir ilginç anlara sahne oldu. Kardashian ailesinin aşırı rahat tavırları ve itiraflarıyla gündeme gelen programda yine bomba bir olay yaşandı.

"KİM ÇIKARTMA DER Kİ"

Resim yapmaya hazırlanan Khloe ve Scott Disick arasında bir önlük anlaşmazlığı yaşandı. Eski enişte Kardashian'a giydiği önlüğü çıkarabileceğini ve bunu elbise olarak giyebileceğini söylüyor. Khloe ise soyunmaya başlayarak "Sütyenimi çıkartayım mı?" diye sorduğunda ise Scott 'Kim çıkartma der ki!' diyerek yanıt veriyor. İkilinin bu anları sosyal medyaya damga vurdu. Pek çok kişi Kardashian ailesinin yaşadığı bu anları hoş karşılamazken bazıları da "Ne kadar doğallar" yorumunda bulundu.

Televizyon yıldızı Khole Kardashian'ın eski enişte önünde soyunması gündem oldu!
Up , Magazin

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YORUMLAR(2)
EVLİLİK TARTIŞMALI:Abla sırayı savdı sıra kızkardeşte
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  • ........................................ :sıra sende galiba. . hoşun amı gitti la. . sefil.
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