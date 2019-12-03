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Televizyondan çıkan alevler evi sardı, yaşlı kadını komşuları kurtardı

DÜZCE'de, 90 yaşındaki Cemile Kocaoğlu'nun evindeki televizyon aniden alev aldı.

03.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:07Televizyondan çıkan alevler evi sardı, yaşlı kadını komşuları kurtardı

DÜZCE'de, 90 yaşındaki Cemile Kocaoğlu'nun evindeki televizyon aniden alev aldı. Yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen Kocaoğlu, komşuları tarafından kurtarıldı.

Dedeler Mahallesi 5291 Sokak'taki evinde tek başına yaşayan Cemile Kocaoğlu, öğle saatlerinde seyrettiği televizyonun alev almasıyla korku dolu anlar yaşadı. Yaşlı kadın yangına müdahale etmek isteyince dumandan etkilendi. Dumanları görerek eve giren komşuları Cemile Kocaoğlu'nu dışarı çıkardı. verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi Cemile Kocaoğlu'na müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri ise yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Cemile Kocaoğlu tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

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