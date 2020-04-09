Televizyonları olmadığı için EBA TV'yi izleyemeyen kardeşlerin yardımına Türk Kızılay yetişti
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV ve TRT yayınlarını izleyemeyen kardeşlere, Türk Kızılay aracılığıyla hayırsever bir esnafın aldığı televizyon hediye edildi.
09.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:52
Televizyona kavuşan kardeşlerden Muhammed Celali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Rojat Sarıhan da EBA TV sayesinde artık derslerden geri kalmayacaklarını söyledi.
Sarıhan, "Çok şükür televizyonumuza kavuştuk. Ben ve kardeşlerim, tıpkı okuldaymış gibi EBA TV ve TRT yayınları üzerinden derslerimizi takip edeceğimiz için çok mutluyuz. Hayırsever ağabeyimiz ve Türk Kızılaya teşekkür ederiz. Allah razı olsun." diye konuştu.
Kaynak: AA
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