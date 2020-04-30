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Televizyonu çalınan börekçi: 'Keşke gelip isteseydi'

Televizyonu çalınan börekçi: 'Keşke gelip isteseydi'İZMİR'in Bornova ilçesinde, dükkanına giren hırsız tarafından televizyonu çalınan börekçi Ahmet Çalımlı (35), "Keşke gelip ihtiyacı olduğunu söyleseydi.

30.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:25
Televizyonu çalınan börekçi: 'Keşke gelip isteseydi'
İZMİR'in Bornova ilçesinde, dükkanına giren hırsız tarafından televizyonu çalınan börekçi Ahmet Çalımlı (35), "Keşke gelip ihtiyacı olduğunu söyleseydi. Ben de kendisine yardımcı olurdum" dedi.
Olay, perşembe günü saat 03.00 sıralarında, Altındağ semtinde bulunan börekçi dükkanında meydana geldi. Hırsızlık yapmak için dükkana giren kimliği belirsiz kişi, duvara sabitlenen televizyonu çalarak, kayıplara karıştı. Sabah geldiğinde televizyonu göremeyen iş yeri sahibi Ahmet Çalımlı, durumu polise bildirince hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan hırsızlık anı, dükkanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, yüzü kapalı halde dükkanın kapısını zorlayıp, açtıktan sonra içeri giren hırsızın, duvardaki televizyonu yerinden sökerek, kaçtığı görülüyor.
'ÇALMASINA GEREK YOKTU'
Dükkan sahibi Ahmet Çalımlı, yaklaşık 5 bin lira zararı olduğunu söyleyerek, "23 Nisan'da resmi tatil olduğu için sabah dükkanı kontrol etmeye geldiğimde kapının açık, asma tavanın yerde olduğunu gördüm. Böyle olunca hemen durumu polise bildirdim. Onlar da gelip incelemelerde bulundular. Kamera görüntülerinde şüphelinin yüzü net bir şekilde görünüyordu. Biz de araştırmaya başladık ve şüphelendiğimiz kişileri yine polise bildirdik. Olayla ilgili bir gözaltı kararı vardı ancak şüpheli, savcılığa sevk edilmesine rağmen serbest bırakıldı. Yaklaşık 5 bin lira zararım var" dedi.
Televizyonunu çalan kişiye de seslenen Çalımlı, "Buradaki esnaflar olarak bu hırsızlık olaylarıyla sıkça karşılaşıyoruz. Ne yazık ki önüne geçilemiyor. Bunun dışında herkes evde kalırken biz fırınlar olarak gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bunun bizim başımıza gelmesine de ayrıca üzüldüm. Eğer ihtiyacı varsa keşke gelip bize söyleseydi. Elimizden geldiğince onun mağduriyetini gidermeye çalışırdık. Sadece ben değil bu çevrede tüm esnaf yardımcı olurdu. Televizyonu çalmasına gerek yoktu" ifadelerini kullandı. Televizyonu çalınan börekçi: ’Keşke gelip isteseydi’

Kaynak: DHA

Etiketler: Altındağ, Bornova, Sabah, Güncel, Haber

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