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Televizyonu kapatıp, cep telefonlarını sessize alarak 63 dakika kitap okuyorlar

BODRUM Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Cumhuriyet Okumaları' projesi kapsamında, veliler ile öğrenciler, evlerinde televizyon ve cep telefonlarını kapatarak, 63 dakika kitap okuyor.

09.01.2020 08:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 08:21Televizyonu kapatıp, cep telefonlarını sessize alarak 63 dakika kitap okuyorlar

BODRUM Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Cumhuriyet Okumaları' projesi kapsamında, veliler ile öğrenciler, evlerinde televizyon ve cep telefonlarını kapatarak, 63 dakika kitap okuyor. Şarkıcı Bengü ve oyuncu Özge Özpirinçci dahil birçok sanatçı, sosyal medyadan paylaştıkları videolarla projeye destek verdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak' sözünün hedeflenmesi, dijital ve sanal dünyadan uzak kalınmasının sağlanması için 'Cumhuriyet Okumaları' projesi hayata geçirildi. TBMM'nin açılış yılı olan 1920 dolayısıyla kitap okumanın başlangıç saati 19.20, cumhuriyetin 100 yılı 29 Ekim 2023'e denk geldiği için etkinliğin bitiş saati 20.23 olarak belirlendi. Bodrum genelindeki evlerde, proje kapsamında, haftada bir gün veliler ve öğrenciler, evlerindeki televizyonları kapatıyor, cep telefonlarını sessize alarak, 63 dakika boyunca kitap okuyor.

EĞİTİM MÜDÜRLERİNDEN SÜRPRİZ ZİYARET

Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, beraberinde Bodrum Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, şube müdürleri ve öğretmenler ile birlikte kitap okuma etkinliği düzenlenen eve sürpriz ziyarette bulundu. Müdür Töre'yi karşılarında gören veliler, çok mutlu olduklarını söyledi. Protokol üyeleri, veliler ve öğrenciler, teknolojiden uzak 63 dakika kitap okudu. Töre, "Aile sıcaklığı içinde bulunmaktan keyif aldım. Bodrum'daki bu projemizi il genelinde uygulamak istiyoruz. Çocuklarımızı hayata hazırlarken, onlara 21'inci yüzyılın yaşam becerilerinin başına koyduğumuz en önemli özellik okuma becerisini kazandırmak. Bu olmazsa olmazımız. Evlatlarımızın hayatta başarılı olmalarının yolu kitap okumaktan geçiyor. Çocuklar üzerinde en kalıcı etki, akran öğreticiliğidir. Akranların bir araya gelerek kitap okuması, ailelerin samimi bir ortamda bir arada bulunması ve örnek davranışlarla model oluşturmaları eğitimcilerin buna eşlik etmesi mükemmel bir çalışma" dedi.

Bodrum Mahir Cemal Uslu Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Alyanaz Filiz ise, "Genel olarak hepimiz teknoloji bağımlısıyız. Teknolojiden uzak bir şekilde ailelerimiz ile birlikte kitap okuyoruz" diye konuştu.

Velilerden Ufuk Emirzeoğlu da "İnsanı kitaba tamamen bağlayan mükemmel bir proje" dedi.

Öte yandan şarkıcı Bengü ile oyuncu Özge Özpirinçci dahil birçok sanatçı, sosyal medyadan paylaştıkları videolar ile 'Cumhuriyet Okumaları' projesine destek verdi.



Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA

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