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Televizyonun patlaması sonucu 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, televizyonun patlaması sonucu 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

30.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:12Televizyonun patlaması sonucu 14 yaşındaki çocuk yaralandı
'ın ilçesinde, televizyonun patlaması sonucu 14 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şehler köyünde Ali Yeşilbaş'a aite evde henüz belirlenemeyen nedenle televizyon patladı.
Patlama sonucu evde bulunan 14 yaşındaki Eray Yeşilbaş, yaralandı.
Çevredekilerin vermesinin ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerince evde çıkan yangın söndürülürken, Eray Yeşilbaş ise sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yeşilbaş, vücudundaki ikinci derece yanıklardan dolayı Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: AA

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