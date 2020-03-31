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Televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın bir evde hasara neden oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tüplü televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

31.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:48
İzmir 'in Ödemiş ilçesinde tüplü televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Zafer Mahallesi Osman Günay Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın zemin katında yaşayan Neşvet Tetik'in (60) dairesindeki tüplü televizyon patladı.
Daireden çıkan gürültü ve alevler üzerine çevre sakinleri itfaiye ve polise haber verdi.
Yalnız yaşayan Neşvet Tetik, olaydan yara almadan kurtulurken binada yaşayanlar da tahliye edildi.
İtfaiyenin söndürdüğü yangında daire kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri, Neşvet Tetik'in ifadesi ve yapılan ön inceleme sonucunda yangının eski model tüplü televizyonun patlaması sonucu çıktığını belirledi. Televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın bir evde hasara neden oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Zafer Mahallesi, Ödemiş, İzmir, Güncel

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Televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın bir evde hasara neden oldu
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