Haberler» Güncel» Haber

Tellere sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Bingöl'de tellere sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

22.07.2019 13:26 Tellere sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Bingöl'de tellere sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar bahçe tellerinden gelen sesi fark ederek baktığında yavru bir kedinin sıkıştığını gördü. Kediyi kurtaramayan vatandaşlar Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, teli keserek sıkışan yavru kediyi kurtardı.

Kurtulan kedi, bölgeden uzaklaştı. - BİNGÖL
Kaynak: İHA
İtfaiye, Bingöl, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:36   Almanya'da camiye bomba ihbarı
14:36   AVRUPA ŞAMPİYONU U16 KÜÇÜK KIZ MİLLİ TAKIMI YURDA DÖNDÜ
14:35   Afyonkarahisar'da yaz akşamları çoşkusu devam ediyor
14:34   Spor yazarlarından EGC'ye ziyaret
14:34   Uzmanlardan güneş gözlüğü uyarısı
14:34   Babasına not verdi bisiklet kazandı
14:33   Bir zamanlar milli kahramandı, seçimlerde 8 oy aldı