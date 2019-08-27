Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tellere takılan kumru kurtarıldı

Bursa'da elektrik tellerine takılan kumruyu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kumruyu kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.

27.08.2019 10:52 Tellere takılan kumru kurtarıldı
Bursa'da elektrik tellerine takılan kumruyu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kumruyu kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesinde gece saatlerinde aydınlatma direğinin tellerine kumru takıldı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu UEDAS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kumruyu kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, sepetli vinçle elektrik direğine çıkarak kumruya ulaştı. Kumru daha sonra takıldığı tellerden kurtardı. Kumru tekrar özgürlüğüne kavuşurken, vatandaşlar kısa sürede olay yerine gelerek kumruyu kurtaran ekiplere teşekkür etti. - BURSA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:12   Madrid'de şiddetli dolu yağışı ve sel felaketi
11:11   Moskova'da tarihi manastırda yangın
11:09   Tartıştığı eşini eşarpla boğarak öldürdü
11:09   Oksijen tüpünün hortumu patladı işçi ağır yaralandı
11:08   Koca dehşeti bitmek bilmiyor...Tartıştığı eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü
11:06   10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
11:03   Esenyurt'ta rezidans'ta yangın paniği