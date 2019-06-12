Bilecik
'te tellere takılı kalan domuz kurtarıldı.
Şehir mezarlığı mevkisinde bahçe sahibi Tamer Sargıl, bahçesinin tellerine domuz takıldığını Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaralanan domuzu iğneyle bayılttıktan sonra tellerden kurtararak doğaya saldı.
Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, şu ana kadar birçok vahşi hayvanı kurtararak doğal yaşam alanına tekrar saldıklarını belirtti.
Sargıl ise sabah bahçenin tellerine takılan domuzu gördüklerini ve belediye yetkililerine bildirdiklerini ifade etti.
Kaynak: AABilecik
, Güncel