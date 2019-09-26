Haberler » Güncel » Haber

Tellere takılıp, yaralanan karacaya tedavi

BARTIN'ın Ulus ilçesinde köpeklerden kaçarken bahçe tellerine takılarak yaralanan karaca tedavi edildi.

26.09.2019 10:00Tellere takılıp, yaralanan karacaya tedavi
BARTIN'ın Ulus ilçesinde köpeklerden kaçarken bahçe tellerine takılarak yaralanan karaca tedavi edildi.
Ulus Kumluca beldesinde, dün akşam saatlerinde dere kenarına su içmeye gelen karacaya sokak köpekleri saldırdı. Karaca köpeklerden kaçarken bir bahçenin tellerine takılarak yaralandı. Karacanın sesini duyan vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gelen ekipler tarafından alınan yaralı karaca, kent merkezinde bulunan bir veteriner kliniğine götürüldü. Ön bacaklarında ve karın bölgesinde kesikler tespit edilen karaca tedavi edildi. Karaca tedavisinin ardından Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.



Kumluca, Ulus, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:00 Ankaralı sporseverler 'indoor cycling' egzersizi yaptı
11:59 Spor fikret orman hiçbir kulüpte, hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı
11:59 Kadıköy'de motosikletli kadının tehlikeli dansı kamerada
11:59 İstanbul şebnem özdemir: yapay zekanın kadınlara ihtiyacı var
11:59 Ankara-içişleri bakanlığınca ülke genelinde eş zamanlı 'dumansız arac' uygulaması? gerçekleştirildi
11:58 Pursaklar'da Halk Meclis Toplantısı yapılıyor
11:58 Menderes ve Beydağ'da uyuşturucu operasyonları