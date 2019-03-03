Tellioğlu; "Gönül Bağı Kuracağız"

Kaynak: İHA

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, seçim çalışmaları kapsamında Deliklitaş, Yaylacık ve Büyükpınar kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu seçim çalışmaları kapsamında 3 kırsal mahalleyi ziyaret etti. İlk olarak Deliklitaş'a giden Levent Tellioğlu kahvehane ziyaretinde vatandaşlarla sohbet etti. Mahalle muhtarından sorunları dinleyen Tellioğlu hepsini tek tek not etti.Deliklitaş mahallesi ziyareti sonrası Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu Büyükpınar kırsal mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada istihdamı arttırmak için sanayiyi desteklemek zorunda olduklarını belirten Tellioğlu istihdamın artması ile kırsalında olumlu etkileneceğini söyledi.Tellioğlu konuşmasında şunları söyledi; "Kırsaldaki sorunlarımızı biliyoruz. Köylünün mevcut şartlarla üretiminin ne kadar zor olduğunun farkındayız. Keşke elimizden çok fazlası gelse de size daha ucuz imkanlarla üretim şansı tanıyabilsek. Bizim sizler için yapabileceğimiz danışmanlık ve teknik anlamda destek vermek olacak. Üretimimiz her geçen gün düşüyor ve yurtdışına bağımlı hale geliyoruz. Bunun önüne geçmek için belediyenin imkanları doğrultusunda mücadele edeceğiz. Bu işlerin bir ucundan tutmak zorundayız bu memleket bizim memleketimiz. Bunu yapmazsak daha kötüye gideceğiz. Bizlerde sizler gibi vatandaşız. Eğer göreve layık görürseniz bu mücadeleyi birlikte vermek istiyoruz. Belediyecilik tarafına gelince kaynakları vatandaşlar olarak bizler yapıyoruz. Bunların herkese adil şekilde dağıtılması gerekiyor. Kayırmacılık yapmadan yandaş korumadan israfı bitirerek bizim sizlere doğru aktarabilmemiz lazım. Bunu da sürekli içinizde olacak bir belediye başkanı olarak yapacağım. Keşke parti farkı olmaksızın tüm köylere aynı hizmet gitse. Biz öncelikle bunu yapacağız. Yeni iş kolları yapmak zorundayız. Mutlaka sanayiyi desteklemek zorundayız. İşsizliği önlersek kırsala da faydası olacak. Biz sizlere bu konularda destek vermek için göreve talip olduk"Tellioğlu'nun son durağı Yaylacık oldu. Burada mahalle sakinlerinin sıcak yaklaşımına teşekkür eden Levent Tellioğlu "Sizler bize gönül vermişsiziniz bizlerde sizlerle gönül bağımızı kuracağız ve bütün vatandaşlarımıza aynı hizmeti taşıyacağız" dedi.Tellioğlu burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; "Eğer 31 Mart'ta görev almak nasip olursa Yaylacık'a hak ettiği hizmeti getireceğim. Sizler bize gönül vermişsiziniz bizlerde sizlerle gönül bağımızı kuracağız ve bütün vatandaşlarımıza aynı hizmeti taşıyacağız. Herkesin belediyenin kaynaklarından eşit şekilde faydalanması lazım. Bizlerde bunun için bu göreve talip olduk. Eğer göreve gelirsek hizmeti sağlamak için ben Levent Tellioğlu olarak söz veriyorum. Bizim tek amacımız sizlere hizmet etmek. Hep beraber olacağız beraber mücadele edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın" - BALIKESİR