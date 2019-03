Tellioğlu'na Çarşı Esnafından Yoğun İlgi

Kaynak: İHA

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile birlikte çarşı esnafını ziyaret etti.Pazar günü gerçekleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'in katılımıyla gerçekleştirdiği mitingin ardından Balıkesir 'e gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Millet İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok , Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu ve Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Altıeylül Belediye Başkan adayı Esin Balıbek ile birlikte çarşı esnafını ziyaret edip destek istedi.1999–2001 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapan Koray Aydın 31 Mart Yerel seçimleri için Büyükşehir ve merkez ilçe adayları için çarşıda seçim turu gerçekleştirdi. CHP İl Başkanı Serkan Sarı , İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok, Altıeylül Belediye Başkan adayı Esin Balıbek, Karesi Belediye Başkan adayı LeventTellioğlu'nun katıldığı çalışmada vatandaşlar adaylara yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla samimi görüntüler veren Tellioğlu 31 Mart'ta Karesi'ye bahar gelecek dedi.Millet İttifakı'nın İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda "Koray Aydın bey ile çarşı esnafımıza yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımız bizi sevgiyle bağrına bastı. Bir kez daha gördük ki sevgi ve samimiyet hep kazanıyor. Bizi umutla, coşkuyla karşılayan hemşehrilerimize çok teşekkür ederim. Hiç kuşkunuz olmasın 31 Mart akşamı saygıyla, sevgiyle kazanan biz olacağız" dedi. - BALIKESİR