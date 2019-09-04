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Tem bağlantı yolu'nda zincirleme kaza kamerada

Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHAEsenyurt, TEM Bağlantı yolu TEM istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

04.09.2019 10:38
Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA
Esenyurt, TEM Bağlantı yolu TEM istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
TEM Haramidere Bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır, 4 kişi yaralandı. Bazı yaralılar diğer sürücülerin yardımıyla araçlarından çıkarılırken, ağır yaralanan Hasan Toklu ve diğer yaralılar ise olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Daha sonra tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normal akışına döndü.
Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir otomobil sürücüsü en sol şeritte aniden duruyor. Bir süre son 2 TIR otomobilin yanından geçerken çarpışıyor. TIR'ların arkasından gelen otomobiller de kazaya karışıyor.
Tem bağlantı yolu'nda zincirleme kaza kamerada

TEM Otoyolu, Esenyurt, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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