06.07.2019 10:05
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TEM Bağlantı yolu üzerinde yatan kadın polisi alarma geçirdi

TEM Bağlantı yolu üzerinde yatan kadın polisi alarma geçirdi

Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu üzerinde bir kadının hareketsiz olarak yattığını gören sürücüler polisi alarma geçirdi.

Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu üzerinde bir kadının hareketsiz olarak yattığını gören sürücüler polisi alarma geçirdi. Uyuşturucu krizi geçirdiği iddia edilen kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kağıthane, Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu üzerinde bir kadının hareketsiz olarak yattığını gören sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol kenarında bir kadının hareketsiz şekilde yattığını gördü. Seyir halindeki araçların kadına çarpmaması için trafik ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken kadının uyuşturucu madde krizine girdiği iddia edildi. Kadın kendisini hastaneye kaldırmak isteyen sağlık ekiplerine bir süre zorluk çıkarttı. Çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin yardımıyla kadın sedyeye alınarak ambulansa bindirildi. Sağlık ekipleri kadını tedbir amaçlı olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
(İHA)
Kaynak: İHA
TEM Otoyolu, Okmeydanı, Polis, Güncel

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