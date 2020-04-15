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TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Beylikdüzü liman yolu TEM bağlantı istikametinde iki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri araç kabininde sıkıştı. Uzan uğraşlar sonucu tırdan çıkarılan şoför hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

15.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:54

Beylikdüzü Liman yolu TEM bağlantı istikametinde 2 tırın karıştığı kazada bir sürücü araçta sıkıştı. Uzun uğraşlar sonucunda çıkarılan sürücü hastaneye kaldırılırken, TEM bağlantı yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

TIR ŞOFÖRLERİNDEN BİRİ ARAÇ KABİNİNDE SIKIŞTI

Kaza, 16.30 sıralarında Ambarlı Liman Yolu'ndan Tem Otoyolu istikametinde meydana geldi. 34 DN 1052 plakalı aracın sürücüsü Alican Ş. yol kenarında bekleyen başka bir tıra çarpmamak için direksiyonu kırarak şerit değiştirmek istedi. Bu sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada araç kabininde sıkışan şoföre ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir doktor tarafından yaptı. Diğer tır sürücüsü kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattı.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu.

TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kaynak: İHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güncel
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