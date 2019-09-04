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Tem bağlantı yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHAEsenyurt, TEM Bağlantı yolu TEM istikametinde meydana gelen ve 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

04.09.2019 07:24 Tem bağlantı yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA
Esenyurt, TEM Bağlantı yolu TEM istikametinde meydana gelen ve 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Trafik kazanın meydana geldiği yolda TEM istikameti yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yerinden görüntü
-Oluşan trafikten görüntü
-Genel ve detaylar



TEM Otoyolu, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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