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TEM bağlantı yolunu kapatan kaza

TEM bağlantı yolunu kapatan kaza Bariyerlere çarpan TIR sürücüsü araçta sıkıştı Beylikdüzü Liman yolu TEM bağlantı istikametinde 2 TIR'ın karıştığı kazada bir sürücü araçta sıkıştı.

15.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:04
TEM bağlantı yolunu kapatan kaza
Bariyerlere çarpan TIR sürücüsü araçta sıkıştı
İSTANBUL - Beylikdüzü Liman yolu TEM bağlantı istikametinde 2 TIR'ın karıştığı kazada bir sürücü araçta sıkıştı. Uzun uğraşlar sonucunda çıkarılan sürücü hastaneye kaldırılırken, TEM bağlantı yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaza, 16: 30 sıralarında Ambarlı Liman Yolu'ndan Tem Otoyolu istikametinde meydana geldi. 34 DN 1052 plakalı aracın sürücüsü Alican Ş. yol kenarında bekleyen başka bir TIR'a çarpmamak için direksiyonu kırarak şerit değiştirmek istedi. Bu sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada araç kabininde sıkışan şoföre ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir doktor tarafından yaptı. Diğer TIR sürücüsü kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu. TEM bağlantı yolunu kapatan kaza

Kaynak: İHA

Etiketler: TEM Otoyolu, 3. Sayfa
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