TEM, bakım çalışmaları için kapatılacak

KARAYOLLARI'nın, TEM yolu İzmit Doğu kavşağı ile Adapazarı kavşağı arasında yapacağı bakım çalışmaları nedeniyle İzmit- Adapazarı yönü 5 Aralık ile 20 Aralık tarihleri arasında saat 08.00 ile 18.00 arasında ulaşıma kapatılacak. Ulaşım, D-100 Karayolu'ndan sağlanacak.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, İzmit Doğu kavşağı ile Adapazarı kavşağı arasında yol bakım çalışması yapacak. Karayolları bakım çalışmasıyla ilgili olarak şu yazılı açıklamada bulundu: "İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasındaki bölümde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam etmektedir. Devam eden çalışmalarda İzmit-Adapazarı yönünde TEM yolu trafiğe tamamen kapatılarak; trafik akışı İzmit Doğu Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilecek ve D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanacaktır. Çalışmalar, havanın fen durumunun uygun olduğu günlerde, 5 Aralık günü saat 08.00 ile 20 Aralık günü saat 18.00 saatleri arasında yapılacaktır. Çalışmalar her gün sabah 08.00 ile 18.00 arasında yapılacak olup, otoyol sabah saat 08.00'da Ankara yönünde İzmit Doğu Kavşağından trafiğe kapatılacak, akşam saat 18.00'da tekrar trafiğe açılacaktır. Bu nedenle çalışmalar esnasında gerekli olan tüm emniyet tedbirleri alınacak ve trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir."