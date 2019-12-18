Haberler » 3. Sayfa » Tem Boludağı Tünel çıkışında kamyon tıra arkadan çarptı: Kamyon sürücüsü yaralandı - Haberler

Tem Boludağı Tünel çıkışında kamyon tıra arkadan çarptı: Kamyon sürücüsü yaralandı

Düzce(İHA) – TEM Otoyolu Boludağı Tünel çıkışında meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü, sürücü mahallinde sıkıştı.

18.12.2019 03:07 | Son Güncelleme: 18.12.2019 03:12Tem Boludağı Tünel çıkışında kamyon tıra arkadan çarptı: Kamyon sürücüsü yaralandı
Düzce(İHA) – TEM Otoyolu Boludağı Tünel çıkışında meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü, sürücü mahallinde sıkıştı. Ekipler, sıkışan sürücü için seferber olurken, uzun çabalar sonucunda kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza; gece saatlerinde Tem otoyolu Boludağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tuncay B.'nin kullandığı 34 CBA 083 plakalı kamyon, İstanbul istikametine seyrederken Osman Ş.'nin kullandığı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Tuncay B. sürücü mahallinde sıkıştı. Sürücüyü kurtarmak için Bolu ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yoğun çaba harcadı. Yapılan çalışmanın ardından yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücü, ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

TEM Otoyolu, İstanbul, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

03:36 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
03:28 Isparta'da alkollü mekan çıkışında iki taraf arasında kavga çıktı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Haberler
03:26 Başkent'te taksi şoförü, ilk iş gününde kazaya karıştı: 2 yaralı - Haberler
03:07 Tem Boludağı Tünel çıkışında kamyon tıra arkadan çarptı: Kamyon sürücüsü yaralandı - Haberler
02:40 Sakarya'da akıl almaz olay kamerada - Haberler
00:44 Trump'tan azil soruşturması açıklaması: ABD demokrasisini çökerten bir darbe girişimi - Haberler
00:30 Bir kadın cinayeti daha! Arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını kalbinden vurdu - Haberler
00:26 Telefonla konuşan genç kadın, çatıdan atılan üçlü koltuğun altında kaldı - Haberler
23:44 Yılbaşı süslemesi yapan işçileri taşıyan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
22:46 Duştan çıktı, dizlerinin üzerine çöktü! 42 yaşındaki hemşire kızının gözleri önünde hayatını kaybetti - Haberler
18.12.2019 03:48:46