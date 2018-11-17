17 Kasım 2018, 10:30
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Tem Daire Başkan Yardımcısı Kartal'dan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

Tem Daire Başkan Yardımcısı Kartal

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya nezaket ziyaretleri sürüyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya nezaket ziyaretleri sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) TEM Daire Başkan Yardımcısı Erdoğan Kartal, Emniyet Amiri Halil Pehlivan ve Komiser Yardımcısı Taner Çelik, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Erdoğan Kartal, Halil Pehlivan ve Taner Çelik, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. - ESKİŞEHİR Kartal,Çomaklı
17 Kasım 2018 Cumartesi 10:30