Tem Daire Başkan Yardımcısı Kartal'dan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya nezaket ziyaretleri sürüyor.<br><br>Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) TEM Daire Başkan Yardımcısı Erdoğan Kartal, Emniyet Amiri Halil Pehlivan ve Komiser Yardımcısı Taner Çelik, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Erdoğan Kartal, Halil Pehlivan ve Taner Çelik, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. - ESKİŞEHİR