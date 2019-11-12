Haberler » Güncel » TEM Daire Başkanı Aslan'dan Aktaş'a ziyaret - Haber

TEM Daire Başkanı Aslan'dan Aktaş'a ziyaret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.

12.11.2019 13:11 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:16TEM Daire Başkanı Aslan'dan Aktaş'a ziyaret
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından başından vurularak yaralanan Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı Adana Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde Aktaş ve emniyet müdür yardımcılarıyla, şube müdürleri karşıladı. Aslan, kendini karşılayan müdürlerle tokalaştı. Daha sonra emniyet müdürlüğü defterini imzalayan Aslan, Aktaş'ın makamına geçti. Aslan bir süre makamda görüşme yapıp Adana'dan ayrıldı. - ADANA

TEM Otoyolu, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:30 Tadilat yapılan evden 20 kilo esrar çıktı
14:30 Serçenin hayatını kalp masajı yaparak kurtardı
14:30 Düzce'de orman yangını
14:30 İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin yeni yılda açılması hedefleniyor
14:24 Gaziantep Kamu-Sen üyeleri siyasi parti liderlerine mektup gönderdi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:10 Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a bir tavsiyem olacak" dedi, parti grubunda alkış tufanı koptu
14:07 Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı
13:46 Terörist Fetullah Gülen'in talimatını diğer üyelere ileten HSYK eski üyesi Ahmet Berberoğlu'na hapis cezası
13:35 700 milyon dolarlık kritik infazda önemli gelişme: Öldürülen Uygurlu'nun kullandığı araba diplomatik plakalı çıktı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 14:31:18