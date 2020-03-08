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TEM'DE 1'İ ÇOCUK 3 KİŞİNİN MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

TEM Otoyolu Kozyatağı Bağlantı Yolu'nda bir motosiklet sürücüsünün arkasına bindirdiği kadın ve aralarına aldıkları küçük çocuk ile kasksız olarak yaptıkları tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

08.03.2020 12:27
TEM'DE 1'İ ÇOCUK 3 KİŞİNİN MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

TEM Otoyolu Kozyatağı Bağlantı Yolu'nda bir motosiklet sürücüsünün arkasına bindirdiği kadın ve aralarına aldıkları küçük çocuk ile kasksız olarak yaptıkları tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu Kozyatağı Bağlantı Yolu'nda kaydedilen görüntülerde başında kask olan bir erkek motosiklet sürücüsü arkasına bindirdiği kadın ve aralarına aldıkları çocuk ile yolculuk yaptı. Kadın ve aralarına aldıkları çocukta kask olmadığı görülürken 3 kişi kimseye aldırmadan yolculuklarını sürdürdü. Kısa bir süre kameralar tarafından kaydedilen motosiklet daha sonra TEM Otoyolu'ndan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Motosiklet sürücüsü ve arkasına bindirdiği kadın ve çocuğun görüntüsü


Kaynak: DHA

Etiketler : TEM Otoyolu, Motosiklet, Güncel
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