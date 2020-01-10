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TEM'de 2 kişinin öldüğü kaza: Minibüs sürücüsü gözaltına alındı

TEM Otoyolu Ümraniye'de motosikletteki 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili emniyet şeridinde duran minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

10.01.2020 18:35 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:35TEM'de 2 kişinin öldüğü kaza: Minibüs sürücüsü gözaltına alındı

TEM Otoyolu 'de motosikletteki 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili emniyet şeridinde duran minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden 34 LC 9784 plakalı motosiklet, arızalandığı için emniyet şeridinde duran minibüse çarptıktan sonra yola savruldu. Bu sırada motosiklet, sağ şeritte ilerleyen özel halk otobüsün önüne devrildi. Otobüs, sürücü frene basmasına rağmen motosikleti metrelerce aracın altında sürükledi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada motosikletteki medikal ürün uzmanı Çağan Çokcan ile eşi Dilek Dereli Çokcan öldü.  Minibüsün sürücüsü Mehmet Budak, "Minibüs arızalanınca emniyet şeridine çekerek, kaputu açmıştık. Motosiklet bize çarptıktan sonra otobüsün altında kaldı" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturmada kamera incelemesi sonucunda kazada kusuru bulunmayan otobüs şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gerekli tedbirleri almadan arızalanan aracını park ettiği belirlenen minibüs şoförü ise gözaltınra alındı. Minibüs sürücüsünün yarın adliyeye sevkedileceği öğrenildi.



TEM Otoyolu, Ümraniye, Güncel

Kaynak: DHA

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