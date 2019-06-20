20.06.2019 22:00
Haberler» 3. Sayfa» Haber

TEM'de alev alev yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

TEM

Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alev yanan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alev yanan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Hıdır A. idaresindeki 16 9514 plakalı minibüsle seyir halindeyken, araçtan dumanların yükseldiğini gördü. Dumanların yerini alevlere bıraktığını gören Hıdır A. aracı durdurarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, alev topuna dönen minibüse müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, minibüs kullanılmaz hale geldi. Ekipler tarafında yapılan çalışma neticesinde minibüs çekici yardımıyla kaldırılabildi.

Polis ekipleri olaya ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli, TEM Otoyolu, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:49 Gürcistan'da parlamento binası önünde büyük protesto
22:44 Dicle Nehri'ne düşen genç akıntıya kapılarak kayboldu
22:34 Evin bahçesinde ekili Hint kenevirleri polisin dikkatinden kaçmadı
22:15 Kangal'da çatışma: 3 yaralı (2)
22:06 Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:59 TEM'de alev alev yanan minibüs kullanılmaz hale geldi
21:59 İran, ABD İHA'sını düşürdüğü anın görüntüleri yayınladı