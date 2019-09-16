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TEM'de alev alev yanan tır trafiği kilitledi

TEM otoyolu Büyükçekmece-Hadımköy istikametinde seyir halindeki tırda yangın çıktı.

16.09.2019 18:30
TEM otoyolu Büyükçekmece- Hadımköy istikametinde seyir halindeki tırda yangın çıktı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonunda yanan araç söndürülürken, trafik tek şeritten sağlanıyor.
Yangın, TEM otoyolu Büyükçekmece-Hadımköy istikametinde seyir halindeki bir tırda meydana geldi. Kumaş taşıyan tır, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Sürücüsünün kısa sürede olayı fark etmesiyle araç emniyet şeridine çekildi. Tır kumaş yüklü olması nedeniyle kısa sürede yangın büyüdü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonunda yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, TEM Hadımköy istikametinde yoğun trafik oluştu.
(İHA)
TEM'de alev alev yanan tır trafiği kilitledi

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Hadımköy, Güncel

Kaynak: İHA

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